СМИ сообщили о ликвидации в США агентства по развитию бедных стран

Департамент эффективности госуправления США (DOGE) может расформировать агентство Millennium Challenge Corporation (MCC), которое помогает экономическому развитию бедных, но стабильных стран. Об этом 23 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Сотрудникам агентства Millennium Challenge Corporation было сообщено по электронной почте, что им будет предложено досрочно выйти на пенсию или уйти в отставку после визитов на прошлой неделе правительственной команды [главы DOGE] Илона Маска по сокращению расходов», — говорится в публикации.

Согласно данным газеты, МСС планируется сократить до минимума, требуемого законом. Уточняется, что в Белом доме не стали комментировать ситуацию.

NYT сообщает, что МСС было создано в 2004 году по инициативе экс-президента США Джорджа Буша – младшего для оказания помощи бедным странам. Одновременно от них требовалось ответственное использование средств США. Годовой бюджет агентства составляет около $1 млрд.

23 апреля агентство Bloomberg заявило, что DOGE сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда на $135 млн. По данным издания, сокращения коснутся десятков действующих грантов, включая несколько программ, направленных на борьбу с дезинформацией и deepfake.

Ранее, 20 апреля, газета Financial Times сообщила, что DOGE начал работу по сокращению госрасходов в сфере искусства США. Уточняется, что представители ведомства 17 апреля посетили Национальную художественную галерею США — ведущее культурное учреждение Вашингтона, хранящее мировые коллекции искусства.