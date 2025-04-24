Экс-посол РФ в Нью-Дели оценил вероятность конфликта Индии с Пакистаном

Конфликт Нью-Дели и Исламабада в связи с терактом в индийском городе Пахалгам вряд ли найдет военный выход, однако сложно предсказать последствия приостановки действия Договора по водам Инда. Об этом 24 апреля «Известиям» сообщил экс-посол РФ в Индии, Непале и Бангладеш Сергей Величкин.

«Произошло неприятное событие, ничего хорошего в этом нет. Думается, что не так просто будет из него выбраться, но военного выхода, крупной войны двух государств я абсолютно не вижу», — сказал он.

Бывший посол подчеркнул, что принятые в отношении Пакистана карательные меры сильно скажутся на стране и регионе.

«Среди принятых мер [в отношении Пакистана] есть вещи, идущие гораздо дальше. В частности, вопрос о водах реки Инд. Этот вопрос считался решенным в индийско-пакистанских отношениях еще при Джавахарлале Неру. Меня как эксперта этот момент заставляет настораживаться. <…> Это нечто новое. К чему это приведет сейчас трудно сказать, но налицо неравенство сил, индийское правительство действует уверенно и ожидает международную поддержку и реакцию на чисто террористическую вылазку», — сказал Величкин.

Он отметил, что в последние несколько лет считалось, что индийско-пакистанские отношения смягчились. При этом данное «потепление» не касалось крупных межгосударственных проблем, в числе которых вопрос спорной территории Джамму и Кашмир, подчеркнул эксперт.

«Индия считает проблему Кашмира полностью закрытой — есть индийский штат Кашмир, есть оккупированная Пакистаном часть Кашмира. Произошло даже некоторое ужесточение позиции, после того как правительство во главе с Нарендрой Моди пришло к власти. <…> Эти события (теракт. — Ред.) знаменуют какой-то новый этап», — напомнил эксперт.

По его словам, Индия издавна считает, что Пакистан был создан на искусственной основе. В последнее время Нью-Дели наблюдал нарастающий процесс национального обособления и внутриполитической напряженности, из-за чего не считал соседнюю страну за соперника. Он напомнил, что власти считают своим успехом отход пакистанской повестки на второй план.

«Для них (властей Индии. — Ред.) террористическая акция в Пахатгалме нелепая по своему зверству. Она требует резкого отпора на уровне того имиджа, которое это правительство себе создало. Это мощная держава, претендующая на статус глобальной державы, и у нее нет соперников в регионе», — заключил бывший посол РФ.

22 апреля в Индии недалеко от города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. По сообщению News18 India, ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

Нью-Дели 24 апреля приостановил действие Договора по водам Инда, запретил въезд для граждан Пакистана в страну и аннулировал выданные до этого визы. Также был закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари, военные советники посольства Пакистана были объявлены персонами нон грата.

Исламабад ответил Нью-Дели прекращением действия виз и объявлением индийских советников персонами нон-грата. Также Пакистан закрыл для Индии воздушное пространство. Кроме того, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели на теракт несправедливой и политически мотивированной.