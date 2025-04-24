В Ереван направили тысячи полицейских на шествие в память о геноциде армян

В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Несмотря на мирный характер акции, власти перебросили в столицу значительные силы полиции, в том числе из других регионов страны.

По мнению ряда экспертов, действия властей связаны с опасениями возможных протестов и потерей поддержки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Не буду много говорить, потому что не вижу в этом смысла. Государство отодвинуло вопрос геноцида армян на второй план, и это факт», — приводит слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна «Sputnik Армения».

В парламенте Армении началась драка депутатов правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной «Армения», после того как один из парламентариев на заседании 22 апреля предложил ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Предложение представить законопроект о введении уголовной ответственности исходило от представителя партии «Армения» Арцвика Минасяна.