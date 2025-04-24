Космонавт Овчинин рассказал о хорошем самочувствии после возвращения с МКС

Экипаж корабля «Союз МС-26» хорошо себя чувствует после возвращения на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом 24 апреля заявил космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин на послеполетной пресс-конференции в центре подготовки космонавтов.

«Мы довольны тем, что мы всё выполнили. Самочувствие у нас действительно хорошее», — рассказал он.

По его словам, сложнее всего и дольше всего во время первого полета привыкнуть к условиям невесомости, а в дальнейшем к возвращению гравитации. Однако, несмотря на это, впоследствии организм адаптируется быстрее.

В этот же день Овчинин рассказал об адаптации к жизни на МКС. По его словам, там необходимо привыкнуть к постоянному уровню шума.

Корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом 20 апреля приземлился в Казахстане. Экипаж работал в космическом пространстве с 11 сентября 2024 по 20 апреля 2025 года.