Принятый в 2022 году на Украине закон «О национальных меньшинствах» дискриминирует права русскоязычных, носителей армянского языка, а также цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках Евросоюза (ЕС). К такову выводу 24 апреля пришли члены комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации, изучив ситуацию на Украине.

Отмечается, что содокладчик комитета Ибраима Гиссе в начале поприветствовал законодательные реформы, которые утвердила Украина, включая указанный закон и последующие поправки к нему.

«Вместе с тем он подчеркнул, что в законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Евросоюза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков», — указано в итоговом документе.

Также члены комитета по расовой дискриминации подчеркнули, что Украина должна предоставлять жителям страны качественное образование на родном языке меньшинств и не препятствовать их участию в общественной жизни.

«Гиссе <…> также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, государственной службе и правоохранительных органах», — указано в документе.

Присутствующие на заседании члены украинской делегации не дали никакого ответа на вопросы содокладчика.

14 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Конфликт возник в маршрутке. Женщина накричала на девочку, доведя ее до слез.

В июле 2024 года МИД России выпустил заявление о том, что положение прав человека на Украине неуклонно деградирует, и это уже стало очевидно всем здравомыслящим людям. Так, у власти в стране находится откровенно нацистский режим. В ведомстве отметили, что нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. Там запрещено всё русское — язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ, указали там.