Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Экономика
Новак поручил проработать меры поддержки предприятий угольной отрасли
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Мир
Архиепископ заявил о подрыве Румынией независимости Молдавии через церковь
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
США за неделю нанесли 260 ударов по территории Йемена
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Посольство РФ назвало бессмысленными и враждебными новые санкции Британии
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Спорт
Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
Разрисовавшего стену Цоя вандала арестовали на семь суток
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

В ООН признали закон о меньшинствах на Украине дискриминацией русскоязычных

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Принятый в 2022 году на Украине закон «О национальных меньшинствах» дискриминирует права русскоязычных, носителей армянского языка, а также цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках Евросоюза (ЕС). К такову выводу 24 апреля пришли члены комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации, изучив ситуацию на Украине.

Отмечается, что содокладчик комитета Ибраима Гиссе в начале поприветствовал законодательные реформы, которые утвердила Украина, включая указанный закон и последующие поправки к нему.

«Вместе с тем он подчеркнул, что в законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Евросоюза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков», — указано в итоговом документе.

Также члены комитета по расовой дискриминации подчеркнули, что Украина должна предоставлять жителям страны качественное образование на родном языке меньшинств и не препятствовать их участию в общественной жизни.

«Гиссе <…> также задал делегации вопрос о представленности представителей меньшинств в парламенте, органах юстиции, государственной службе и правоохранительных органах», — указано в документе.

Присутствующие на заседании члены украинской делегации не дали никакого ответа на вопросы содокладчика.

Не опять, а мова: на Украине продолжают вспыхивать языковые скандалы
В Киеве объявили о переходе к наступательной украинизации

14 апреля издание «Страна.ua» сообщило, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Конфликт возник в маршрутке. Женщина накричала на девочку, доведя ее до слез.

В июле 2024 года МИД России выпустил заявление о том, что положение прав человека на Украине неуклонно деградирует, и это уже стало очевидно всем здравомыслящим людям. Так, у власти в стране находится откровенно нацистский режим. В ведомстве отметили, что нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. Там запрещено всё русское — язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ, указали там.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025