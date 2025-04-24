Человек погиб в результате ДТП с пожарной машиной и двумя мотоциклами в Уфе

В Уфе в результате столкновения двух мотоциклов с пожарной машиной один человек погиб. Об этом 24 апреля сообщил начальник управления ГИБДД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 17:00 часов дня на улице Менделеева произошло столкновение двух мотоциклов с пожарной автомашиной «Урал», которая совершала разворот», — отметил он.

Севастьянов уточнил, что один из мотоциклистов погиб на месте происшествия от полученных травм, а второй был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Личности водителей устанавливаются, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в этот день из-за ДТП в Амурской области погибли двое взрослых и ребенок. По информации Госавтоинспекции региона, еще один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.