В Иране в результате ДТП погибли шесть человек

В провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, опрокинулся легковой автомобиль, в результате чего шесть человек погибли и четыре получили ранения. Об этом 24 апреля сообщило агентство IRNA со ссылкой на данные центра управления кризисными операциями Керманского университета медицинских наук.

«В результате переворачивания автомобиля Peugeot 405, перевозившего граждан на трассе Багин – Бардсир, сегодня (в четверг) шесть человек погибли и четыре получили ранения», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в 13:34 по местному времени (14:04 мск. — Ред.) в 5 км от Бардсира. Причина ДТП пока официально неизвестна, пострадавших доставили в больницу.

Ранее, 30 марта, на трассе Керман – Равар в провинции Керман перевернулся автобус. В результате чего погибли 14 человек, еще 29 пострадали. Автобус перевозил всего 43 пассажира.