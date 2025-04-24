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ВВС Швеции проведут крупные учения с 28 апреля по 9 мая

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Фото: Global Look Press/Cody Froggatt
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Военно-воздушные силы (ВВС) Швеции проведут крупномасштабные учения в период с 28 апреля по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил королевства.

«Военно-воздушные силы будут действовать одновременно из нескольких мест в рамках концепции развертывания ВВС. В учениях принимают участие военнослужащие, солдаты национальной гвардии и призывники из различных подразделений и родов войск», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Учения будут проходить круглосуточно в районе шведских городов Уппсала и Эскильстуна, расположенных неподалеку от Стокгольма. В них примут участие около 3 тыс. военнослужащих. Сообщается, что к учениям также будут привлечены истребители ВВС Финляндии.

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Сухопутные силы Финляндии 4 апреля заявили о проведении военных учений на юге страны у границы с Россией. В тренировке участвовали экипажи вертолетов финского егерского полка.

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