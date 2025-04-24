В больнице им. Буянова в Москве открылся флагманский центр
В Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров городских больниц. Сегодня первых пациентов принял последний из них — в больнице им. Буянова, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Центр в больнице им. Буянова рассчитан на прием до 200 пациентов в день. В нем обустроены 9 операционных с новейшим оборудованием, есть отдельное КПП для приема скорых и вертолетная площадка.
«Флагманский центр станет высокотехнологичным сердцем больницы, ресурсы которого позволяют расширить спектр хирургической помощи пациентам и оказывать ее на качественно новом уровне», — подчеркнул мэр Москвы в своем Telegram-канале.
Всего в рамках программы с 2023 года было создано шесть флагманских центров. За это время они приняли более 566 тыс. пациентов. Это полноценные лечебные корпуса, в которых пациенты получают необходимую помощь в первые часы после поступления. Задача флагманских центров — обеспечить максимально качественную экстренную медицинскую помощь.