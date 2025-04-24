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Путин заявил о дефиците бюджета в 2,2 трлн рублей из-за увеличения расходов

Путин: дефицит бюджета составил 2,2 трлн рублей из-за увеличения расходов
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Фото: ТАСС/Андрей Любимов
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Дефицит федерального бюджета России за первые три месяца 2025 года составил 2,2 трлн рублей. Об этом 24 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, основной причиной дефицита стало увеличение расходов бюджета на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что эти меры были запланированы заранее.

«Сделано это было сознательно, с тем чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа, но тем не менее вновь подчеркну: увеличение бюджетного дефицита прежде всего связано с изменением графика расходов», — дополнил российский лидер.

Путин добавил, что расходы бюджета были перенесены на более ранние сроки, чтобы ускорить реализацию национальных проектов, оплату контрактов, запуск строительных работ и выделение финансирования.

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Ранее, 8 апреля, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что по результатам первого полугодия 2025 года дефицит бюджета составит около 0,8–0,9%. К концу года он может сократиться до 0,6%, что выглядит более вероятным, или достичь запланированных 0,5%, что является «более оптимистичным сценарием».

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