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В Москве раскрыто совершенное 25 лет назад убийство 34-летней женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве раскрыли дело об убийстве 34-летней женщины, совершенное в 2000 году. Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, сообщил 24 апреля источник «Известий».

«Ирину в собственной квартире избили молотком, нанесли ей ножевые ранения, задушили, а затем выбросили из окна восьмого этажа», — рассказал источник.

В преступлении обвиняются два человека: задержанный Кирилл Зыбин и соучастник А. Ситников. По версии следствия, подозреваемые договорились убить женщину из-за личного конфликта, а после попытались инсценировать самоубийство. Местонахождение сообщника устанавливается. Зыбин ранее уже был судим за кражу, грабеж и разбой.

Изначально преступление квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В 2001 году дело приостановлено в связи с отсутствием подозреваемых. В 2025 году его возобновили снова уже по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как сообщило ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице, убийство происходило в квартире жилого дома на улице Челябинской. Подтвердить причастность к нему фигурантов в начале следствия было невозможно. Для получения точных данных проводились допросы свидетелей, а также сложные молекулярно-генетические экспертизы. Установить личность и задержать не раз судимого жителя столицы удалось по результатам масштабной и кропотливой работы. Тот написал явку с повинной и сознался в содеянном.

«В ходе допроса фигурант указал, что мотивом для совершения преступления стало наличие у жертвы информации о совершенных ими грабежах и разбоях на территории Московского региона. Потерпевшая намеревалась сообщить указанную информацию в правоохранительные органы», — отмечено на сайте ведомства.

Также следователи добавили, что соучастник преступления умер в Тверской области в 2014 году. Уголовное дело в отношении него выделят в отдельное производство.

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Ранее 24 апреля в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства в Подольске. Сообщается, что у дома по улице Железнодорожной недовольный шумом пьяной компании житель застрелил женщину. Согласно данным следствия, во время конфликта у мужчины попытались отнять оружие, в ходе этого произошел выстрел. Уточняется, что после случившегося жителя дома избили. Мужчина находится в медицинском учреждении с множественными переломами.

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