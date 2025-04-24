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В СМИ рассказали об участии в теракте в Индии трех пакистанцев

Hindustan Times: трое пакистанцев участвовали в нападении в Пахалгаме
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Фото: Global Look Press/Rana Sajid Hussain
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Спецслужбы Индии нашли доказательства причастности Пакистана к теракту под индийским городом Пахалгам. Оперативники установили личности пятерых террористов, среди которых — трое граждан Пакистана. Об этом 24 апреля сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Мы уже нашли некоторые технические доказательства, указывающие на то, что атака была совершена из Пакистана», — приводятся в публикации слова представителя индийских силовых структур.

В газете сообщили, что такая изощренная атака с использованием современного оружия и средств связи невозможна без подготовки со стороны пакистанской группировки «Лашкар-е-Тайба» (признана террористической, запрещена в РФ).

«Один из нападавших был идентифицирован центральными разведывательными службами как Муса (кодовое имя), который также, скорее всего, был причастен к нападению в мае 2024 года на конвой индийских ВВС (IAF) в Пунче», — отметили в материале.

По информации следователей, боевики проникли в Индию после многолетней подготовки в Пакистане.

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Группа террористов 22 апреля напала на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

24 апреля Индия приостановила выдачу виз для граждан Пакистана, предписав им выехать из страны до 27 апреля.

В ответ на это Пакистан объявил персонами нон грата индийских военных советников. Также Исламабад приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, включая торговлю между странами. Также воздушное пространство Пакистана будет закрыто для всех индийских авиакомпаний.

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