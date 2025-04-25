Упустить кадр: безработица падает лишь в Приволжье и на Дальнем Востоке

На фоне общего роста безработицы, который снова начался в 2025 году, в отдельных регионах — в Приволжье и на Дальнем Востоке — она продолжила падать, зафиксировали в ЦБ. Дефицит кадров острее в некоторых субъектах, потому что люди оттуда при прочих равных уезжают в столицы, а предприятиям всё еще требуется персонал в условиях растущей экономики. Столь низкий уровень безработицы в целом по стране ведет к росту зарплат, от чего выигрывают сотрудники. С другой стороны, затраты на персонал бизнес перекладывает в цены — в итоге раскручивается инфляция. Как долго продержится дефицит кадров — в материале «Известий».

Безработица в регионах России

Ситуация с безработицей по регионам складывается неравномерно, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». В феврале показатель упал на Дальнем Востоке (с 2,2 до 2,1%) и на волго-вятском направлении (с 1,7 до 1,6%). Регулятор разделяет субъекты исходя из собственного регионального деления, однако в целом упомянутые округа соответствуют Дальневосточному и Приволжскому ФО.

По данным ЦБ, самая высокая безработица в феврале оказалась на юге России (4,3%) и в Сибири (2,9%). Самый низкий показатель был на Урале (1,5%) и лишь немногим выше в центральной части России (1,6%).

При этом общий уровень безработицы по стране в этом году начал расти впервые с 2023-го. В январе показатель составил 2,4% против рекордно низких 2,3% в декабре. На следующий месяц он сохранился на том же уровне, следует из данных Росстата.

Безработица сейчас держится на низком уровне: большинству соискателей сегодня есть где трудиться, сообщили в пресс-службе SuperJob. Люди всё равно выходят на рынок труда в поисках лучших условий, но в целом спрос на сотрудников гораздо выше предложения.

В первую очередь на сокращение трудовых ресурсов влияет старение населения — одни работники уже выходят на пенсию, а новое поколение достаточно малочисленное из-за демографической ямы 1990-х, пояснила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Во-вторых, эффект оказывает частичная мобилизация и определенный отток квалифицированных кадров за пределы страны. Она добавила: в то же время рост потребности в импортозамещении и развитие оборонных заводов и предприятий двойного назначения перетягивают работников к себе.

Ситуация начала выравниваться в среднем по стране — однако, возможно, это влияние сезонных факторов, предположила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Более значимо влияет то, что в последнее время при заградительном уровне ключевой ставки стоимость кредитования для компаний оказалась неподъемной, что ограничило их возможности по развитию и расширению. Это поставило на определенную паузу пополнение штата и постоянные индексации зарплат.

Почему на Дальнем Востоке и в Приволжье показатель падает

Дисбаланс по регионам на рынке труда проявляется в различии спроса и предложения рабочей силы. Субъекты-лидеры, где и выше всего население, и наиболее активный спрос на труд, — это Центральный, Приволжский и Северо-Западный округа, добавили в SuperJob.

В начале 2025-го безработица продолжила падать именно на Дальнем Востоке и в Приволжье, поскольку спрос на труд со стороны местных компаний продолжает быть стабильным, но люди оттуда при прочих равных уезжают в столицы, поскольку инфраструктура и уровень жизни в крупных городах обычно лучше, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В частности, на Дальнем Востоке в последние несколько лет активно развивается логистика из-за перенастройки торговых потоков на азиатский регион. А Приволжье — это в целом крупный и близкий к центру России субъект, где проживают 25 млн человек, — там высоко развито и производство, и сфера услуг, добавил эксперт.

Кроме того, отдельные рынки труда, например на Дальнем Востоке, испытывали нехватку кадров долгое время, продолжила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г.В. Плеханова. В создавшихся условиях даже при незначительном оттоке специалистов они реагируют снижением уровня безработицы. Эти рынки менее привлекательны по ряду причин — уровень зарплат, развитость инфраструктуры, перспективы развития и трудоустройства, добавила эксперт.

Поэтому для повышения эффективности политики занятости необходимо учитывать региональные особенности и точечно разрабатывать меры, направленные на поддержку конкретных отраслей и групп населения, уверена независимый HR-эксперт Вероника Малыгина.

Где сейчас больше всего растут зарплаты

Наибольший дефицит кадров сейчас отмечается в строительстве. Именно эта сфера занимает первое место по числу вакансий, сообщили в пресс-службе SuperJob. Во многом это связано со снижением потока мигрантов. На втором месте по спросу на персонал — промышленность. Самая востребованная категория — это квалифицированные рабочие. Дальше идут транспортно-логистическая отрасль, ритейл и IT.

Гонка зарплат продолжается, особенно в промышленности и строительстве, подчеркнули в SuperJob. Там темпы прироста вознаграждений выше, чем в IT.

Еще одна важнейшая особенность рынка труда сегодня — это несовпадение структуры спроса и предложения в части квалификации, добавили в рекрутинговом агентстве. Больше всего нужны рабочие и разнорабочие, а среди соискателей преобладают люди с высшим образованием. А также профессионалы с опытом от пяти лет, которые ищут более выгодное место.

Несмотря на то что в целом по России безработица начала потихоньку расти, она всё еще далека от «сбалансированного» уровня. До пандемии и введения санкций нормой безработицы в РФ специалисты называли 4–6%, а в трудоизбыточных сферах — существенно больше, напомнила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

С одной стороны, низкая безработица — это рост доходов населения, стабильность, уверенность потребителей, отметил независимый HR-эксперт, основатель школы EQ Александр Степиков. А с другой — это колоссальные вызовы для бизнеса. Не хватает людей — приходится повышать мотивацию и пересматривать внутренние процессы. Особенно тяжело в этом плане малым компаниям: у них меньше ресурсов и возможностей удержать команду.

Из-за этого сейчас усиливается роль крупных бизнес-структур, которые лучше подготовлены к таким условиям. А малому бизнесу придется либо приспосабливаться, либо уходить с рынка, заключил эксперт.

В конечном итоге повышение затрат на персонал бизнес компенсирует увеличением цен на конечный продукт, резюмировала Вероника Малыгина. А это значит ускорение инфляции. ЦБ пытается остановить эту тенденцию повышением ключевой ставки — сейчас она уже находится на рекордном уровне в 21%.

Однако в 2025-м уровень безработицы может все-таки подрасти — до 2,6%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. Тогда рынок труда начнет приходить в равновесие, писали «Известия».