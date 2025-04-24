Sollers начал производство нового фургона в Татарстане

С конвейера автозавода в Елабуге сошел первый цельнометаллический фургон Sollers SF1. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба автопроизводителя. Новая модель выпускается на одной производственной линии совместно с фургонами Sollers Atlant.

«Малый бизнес требует эффективных и универсальных решений для внутригородских перевозок. Российский рынок компактных фургонов пока не насыщен предложениями. Уверен, что с новым продуктом Sollers SF1, дополнившим нашу линейку малотоннажной техники, мы предложим клиентам надежный инструмент для бизнеса», — заявил директор по продажам и маркетингу компании «Соллерс».

Новый компактный фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузовой отсек объемом 5,15 куб. м имеет защитное ПВХ-покрытие пола и оборудован внутренним освещением. На выбор клиента доступны две версии — с полной массой 2600 кг или 2499 кг. Габаритная высота 1,9 м позволяет беспрепятственно заезжать на низкие паркинги для погрузки-разгрузки.

В базовое оснащение машины входят две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (АБС), задние парковочные датчики, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, штатная аудиосистема с поддержкой USB и формата MP3, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В перспективе ожидается появление грузопассажирской и пассажирской версии автомобиля. Заказы на этот фургон принимаются с начала апреля, стоимость автомобиля начинается с отметки 1,99 млн рублей.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что в России на базе автомобиля «УАЗ Профи» может начаться мелкосерийное производство полноприводного туристического микроавтобуса.