Правительство направит еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области
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- Правительство направит еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области
Правительство России направит дополнительные средства в размере более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, правительство РФ продолжает оказывать помощь Курской области. Он добавил, что речь идет о жителях, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас арендуют жилье.
Кроме того, премьер-министр РФ отметил, что такие большие траты являются серьезной нагрузкой на семейный бюджет.
«Для компенсации этих расходов направим дополнительно более 1,3 млрд рублей Курской области. Прошу Министерство финансов и Министерство строительства как можно быстрее довести средства до региона, чтобы соответствующие выплаты получили все, кому они предназначены», — сказал Мишустин.
1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля разработать программу восстановления инфраструктуры Курской области. Путин также призвал до 10 апреля предусмотреть для граждан, которые лишились жилья и другого имущества в результате действий украинских боевиков в регионе, ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей.