СМИ узнали о предложении политика из Нидерландов послу Франции разделить Бельгию

Спикер парламента Нидерландов Мартин Босма во время ужина с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить территорию Бельгии между двумя странами. Об этом 24 апреля сообщила журналистка Петра де Конинг в колонке для издания NRC.

Она указала, что на мероприятии были и другие парламентарии.

«Эти депутаты, а по их словам, и посол, были ошеломлены, когда услышали, как Босма сказал то, что однажды сказал [член палаты представителей Нидерландов] Герт Вилдерс: что Нидерланды хотят, чтобы Фландрия была включена (в их состав. — Ред). Тогда Валлония, по словам Босмы, может отойти к Франции», — рассказала репортер.

Бельгия пока не отреагировала на это заявление.

Ранее, 27 января, сообщалось, что Нидерланды планируют увеличить численность армии до 100 тыс. человек, то есть приблизительно на 25%. Уточнялось, что сейчас Минобороны страны фиксирует нехватку «десятков тысяч» солдат в армии, состоящей из 74 тыс. человек. Ожидается, что более точные планы будут обнародованы к лету.