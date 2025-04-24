Украина с июля перейдет на стандарты напряжения ЕС в электросетях
На Украине с 1 июля будет действовать европейский стандарт напряжения в сети — 230 В вместо привычных 220 В, пишет 24 апреля местное интернет-издание «Украинская правда».
СМИ отмечает, что нововведение должно повлиять в лучшую сторону на качество электроснабжения, а также «будет способствовать повышению энергоэффективности».
Согласно постановлению национальной комиссии Украины, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, указанные изменения внесены в кодекс систем распределения 2018 года.
17 марта исполняющий обязанности главы полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что на северо-востоке Украины в Полтавской области были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Также применялись аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без электричества остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель.