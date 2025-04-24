Глава РКН рассказал о планах по регулированию отрасли видеоигр

Для дальнейшего регулирования отрасли видеоигр необходимо проводить исследования, чтобы узнать, что необходимо игрокам, в чем они видят угрозу. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов на круглом столе «Правовое регулирование видеоигровой индустрии и внутриигрового контента в контексте проекта федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации». Его слова предоставила «Известиям» 24 апреля пресс-служба РКН.

«Хотел бы понять, что нашим игрокам нужно, что они видят, что они хотят, в чем они видят угрозу и вообще влияют ли эти угрозы на них. <…> Нужно эту тему продолжать исследовать вне зависимости от того, примем закон, не примем, будет он эффективен, не эффективен. Его нужно будет развивать, исследования обязательно будут нужны», — подчеркнул он.

Также он отметил, что при регулировании отрасли следует опираться и на интересы отечественных разработчиков игр.

В то же время, говоря о применении искусственного интеллекта в играх, он уточнил, что ИИ следует рассматривать как на некую систему воспроизводства знаний.

«Всё-таки ключевое слово — это интеллект. Не искусственный, а интеллект. Нам важно смотреть на интеллект как на некую национальную систему воспроизводства знаний. <…> Очень важно, чтобы этот интеллект был суверенен», — добавил Липов.

В середине декабря 2024 года в Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Один из его инициаторов, депутат Госдумы Антон Горелкин, также рассказал, что принятие закона позволило бы прописать базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать игровую отрасль в России и заложить фундамент для системной поддержки отечественного игропрома.