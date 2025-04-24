Школьница погибла после нападения ученика с ножом во Франции

В результате нападения подростка с ножом в школе во Франции одна ученица погибла, а еще трое школьников получили ранения. Об этом 24 апреля сообщил телеканал BFM TV.

Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении в Нанте.

«В полдень (местное время, 11:00 мск. — Ред.) он поднялся на второй этаж школы и ударил ножом первого ученика, прежде чем вернуться в среднюю школу и зарезать по крайней мере трех подростков», — указано в публикации.

В результате происшествия одна из пострадавших погибла от полученных травм.

Согласно данным телеканала, нападавшего задержали. Он учится в старшей школе, ему 15 лет.

Телеканал CBS News 15 апреля сообщил, что в среднюю школу в штате Техас в США вызвали экстренные службы из-за звука выстрела. По данным источников в правоохранительных органах, разыскивается студент, который якобы выстрелил из пистолета на территории школы в другого ученика. Пострадавших может быть не менее трех, но их травмы не представляют опасности для жизни.