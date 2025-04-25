Прилив в Залив: ЕС и монархии вернулись к созданию зоны свободной торговли

После длительного перерыва Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (САСГПЗ) возобновили обсуждение соглашения о создании зоны свободной торговли. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. В экспертном формате идут переговоры о сближении позиций. Параллельно Брюссель и Абу-Даби договорились запустить отдельный трек торговых переговоров. Эти шаги отражают стремление ЕС к диверсификации партнерств на фоне тарифной политики США. Какие точки пересечения есть у Европы и арабских монархий — в материале «Известий».

ЕС обсуждает свободную торговлю со странами Залива

После 16-летней паузы Европейский союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива вновь обсуждают возможность создания зоны свободной торговли. Как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, на экспертном уровне идут переговоры по сближению позиций, а параллельно Брюссель и Абу-Даби договорились о запуске отдельного двустороннего трека торговых переговоров.

Эти шаги отражают стремление Евросоюза к расширению торговых связей — в частности, на фоне нарастающей протекционистской политики США, выразившейся во введении тарифов в отношении целого ряда стран.

— ЕС и ССАГПЗ вели переговоры о Соглашении о свободной торговле, но они были приостановлены в 2008 году, в основном из-за разного уровня амбиций по ключевым пунктам, — сказала «Известиям» пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Теперь же, по ее словам, правовая база ЕС в области торговых соглашений значительно эволюционировала, что открывает окно возможностей для возобновления диалога.

— Обсуждения на уровне экспертов возобновились для улучшения взаимопонимания позиций с учетом возможных переговоров о торговом соглашении, которое будет решать вопросы, представляющие взаимный интерес, — сообщила Паула Пиньо.

Речь идет о реализации положений «Совместного коммюнике о стратегическом партнерстве с регионом Персидского залива» от мая 2022 года, а также декларации саммита ЕС – САСГПЗ от октября 2024-го. Как подчеркнула официальный представитель Еврокомиссии, эти документы формируют «всеобъемлющую повестку по углублению сотрудничества», в том числе в сфере инвестиций и торговли.

— Как предусмотрено в совместном коммюнике, ЕС и ОАЭ также продолжили обмен мнениями о перспективах укрепления торговых и инвестиционных отношений и договорились начать переговоры о свободной торговле, — заявили «Известиям» в ЕК.

Реакция ЕС на тарифы США

В интервью газете Asharq Al-Awsat председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер заявил, что ЕС готов возобновить переговоры о соглашении о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (САСГПЗ).

Макаллистер отметил, что объединение было шокировано решением президента США Дональда Трампа ввести 20-процентные пошлины на европейский экспорт. На фоне таких торговых напряженностей ЕС стремится укрепить и диверсифицировать свои экономические связи, особенно с регионами, обладающими стратегическим значением, такими как Персидский залив.

С 5 апреля вступила в силу базовая пошлина в 10% на импорт из большинства стран. Затем ставки резко выросли: Китай столкнулся с пошлинами в 145%, Вьетнам — в 46%, а Евросоюз — в 20%. Тем не менее после обвала фондового рынка Соединенных Штатов Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней для 75 стран (включая Евросоюз), которые согласились начать переговоры. «Европейский союз приостановил меры, принятые в ответ на необоснованные торговые тарифы США, чтобы дать время и пространство для переговоров», — заявили в Еврокомиссии 14 апреля.

В ответ на экономическое давление Брюссель усиливает международную активность, заключая новые торговые соглашения и расширяя круг партнеров, говорит политолог-германист Егор Белячков. По его словам, особенно заметной эта активизация стала в последние недели: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела двусторонние встречи с лидерами целого ряда стран, включая Малайзию, Филиппины, Канаду, ОАЭ и Индию. Такая географическая диверсификация говорит о стремлении ЕС снизить зависимость от США и создать более устойчивую экономическую модель.

— Страны Персидского залива считаются одной из возможных точек опоры для ЕС в ситуации возможного развития конфликта с администрацией Трампа. Брюссель может быть заинтересован в топливно-энергетическом комплексе ССАГПЗ, поскольку проводимый зеленый курс фон дер Ляйен внутри ЕС лишь провоцирует инфляционные процессы, связанные с перестройкой экономики, — добавил Егор Белячков,

Позиция арабских стран Персидского залива

Успех соглашения возможен лишь в том случае, если удастся выработать совместную платформу, которая обеспечит баланс интересов всех участников, говорит саудовский экономист Али аль-Хазми. Особенно актуальны сейчас темы зеленой энергетики и устойчивого развития.

— Европа стремится к ускоренному переходу на чистую энергию, и у стран Залива, включая Саудовскую Аравию, те же цели. Это создает точки пересечения, — пояснил он «Известиям».

По его словам, Залив уже активно инвестирует в европейские рынки через один из крупнейших в мире суверенных фондов, а также через размещение «зеленых» и традиционных облигаций. Отдельно он подчеркнул важность логистического потенциала региона Залива, особенно с учетом расположения на стыке трех континентов. Это, по его мнению, может ускорить формирование зоны свободной торговли и создать взаимовыгодную ситуацию для всех сторон. Кроме того, в числе ключевых сфер для сотрудничества он назвал продовольственную безопасность, расширение портовой инфраструктуры, туризм и культуру.

— Тем не менее для успешной реализации проекта необходимо согласовать целый ряд параметров — от налоговых и таможенных соглашений до правил, касающихся товарных субсидий и антидемпинговых мер, — заключил Али аль-Хазми.

В условиях глобальных торговых войн, вызванных введением США новых тарифов, ОАЭ предпринимают активные шаги по укреплению своей позиции в мировой экономике, обращает внимание глава политического центра Эмиратов Эбтесам Аль-Кетби.