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В МВФ заявили о возросших рисках для глобальной экономической стабильности

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности. Об этом 24 апреля сообщается в отчете главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

«Усиление рисков ухудшения ситуации доминирует в перспективах на фоне эскалации торговой напряженности и корректировок на финансовых рынках. Разногласия и быстрое изменение политических позиций или ухудшение настроений могут привести к еще более жестким мировым финансовым условиям», — говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что такая ситуация повышает политическую неопределенность, что создает существенные риски для мировой экономической и финансовой стабильности.

Также в докладе отмечается, что изменение экономической ситуации может особенно сильно задеть развивающиеся рынки, которые пострадают из-за ужесточения финансовых условий и оттока капитала.

«В этот критический момент странам следует конструктивно работать над созданием стабильной и предсказуемой торговой среды и содействовать международному сотрудничеству, устраняя при этом пробелы в политике и внутренние структурные дисбалансы», — подчеркивается в отчете.

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22 апреля МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения. Отмечается, что это демонстрирует более значительную политическую неопределенность, а также напряженность в сфере торговли и ослабленный спрос.

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