В МВФ заявили о возросших рисках для глобальной экономической стабильности
Возросшая торговая напряженность в мире создает существенные риски для глобальной экономической и финансовой стабильности. Об этом 24 апреля сообщается в отчете главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.
«Усиление рисков ухудшения ситуации доминирует в перспективах на фоне эскалации торговой напряженности и корректировок на финансовых рынках. Разногласия и быстрое изменение политических позиций или ухудшение настроений могут привести к еще более жестким мировым финансовым условиям», — говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
Отмечается, что такая ситуация повышает политическую неопределенность, что создает существенные риски для мировой экономической и финансовой стабильности.
Также в докладе отмечается, что изменение экономической ситуации может особенно сильно задеть развивающиеся рынки, которые пострадают из-за ужесточения финансовых условий и оттока капитала.
«В этот критический момент странам следует конструктивно работать над созданием стабильной и предсказуемой торговой среды и содействовать международному сотрудничеству, устраняя при этом пробелы в политике и внутренние структурные дисбалансы», — подчеркивается в отчете.
22 апреля МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения. Отмечается, что это демонстрирует более значительную политическую неопределенность, а также напряженность в сфере торговли и ослабленный спрос.