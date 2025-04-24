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Иран выразил готовность к переговорам с Европой по вопросу вокруг ядерной программы

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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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Иран готов «сделать первый шаг» и посетить Париж, Берлин, Лондон для обсуждения вопроса вокруг ядерной программы. Об этом 24 апреля сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

«Я вновь предлагаю дипломатию. После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и посетить Париж, Берлин и Лондон», — написал Аракчи в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, глава МИДа отметил, что он был готов к урегулированию до начала непрямых переговоров с США по ядерной программе. Однако, по его словам, «евротройка» (Германия, Великобритания и Франция) сама отказалась от этого.

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18 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия может стать посредником в переговорах между США и Ираном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аббас Аракчи, Вашингтон представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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