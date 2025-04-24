Президент Эстонии не принял поправки к закону против ЭПХЦ
Президент Эстонии Алар Карис не утвердил предложенные парламентом поправки к закону, которые были направлены против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), сообщает 24 апреля телерадиокомпания ERR.
В случае принятия, поправки к закону фактически могли привести к полному запрету ЭПХЦ в стране.
«Президент Алар Карис не провозгласил принятую Рийгикогу (парламентом. — Ред.) 9 апреля 2025 года поправку к «Закону о церквях и приходах», заявив, что поправка к закону не соответствует конституции Эстонии», — указано в Telegram-канале ERR.
9 апреля парламент Эстонии утвердил закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом. Как отметило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье», по сути данный закон запрещает Эстонскую православную христианскую церковь, в связи с чем она должна разорвать все связи с Москвой или готовиться к суду. Поскольку в глазах властей она остается «для России и Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии».
Портал ERR 25 марта сообщил, что Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриарха (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь.