Эксперт спрогнозировала рост стоимости ювелирных изделий

Повышение стоимости золота до прогнозируемых $4 тыс. за унцию неизбежно влечет увеличение цен на европейские ювелирные изделия, импортируемые в Россию. Однако важно понимать различия между динамикой биржевых и розничных рынков драгоценных металлов, рассказала «Известиям» 24 апреля геммолог, основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо.

«Биржевые колебания в моменте непосредственно влияют на инвесторов, в то время как производители и дистрибуторы руководствуются долгосрочными перспективами рынка. Ведущие игроки индустрии формируют стратегию закупок сырья сроком на один-три года, тем самым минимизируя зависимость от колебаний котировок», — сказала она.

По ее словам, это позволяет крупным компаниям поддерживать умеренный темп повышения цен — порядка 10–15% ежегодно. Совсем иначе ситуация складывается для малого бизнеса, которому доступна закупка металла максимум на несколько месяцев. Такая уязвимость перед рыночными изменениями вынуждает ювелиров устанавливать гораздо большие надбавки, достигающие порой 20–30%.

Рост цены на драгметалл частично нейтрализуется укреплением российского рубля. Более низкий обменный курс доллара сокращает издержки на логистику и закупки украшений от иностранных ювелирных домов.

«Несмотря на ожидания, что усиление национальной валюты приведет к падению цен, крепкий рубль лишь удерживает рост стоимости на драгоценности», — подытожила Лардо.

Ранее, 19 апреля, независимый финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал «Известия» о том, куда стоит инвестировать в 2025 году. В частности, по его словам, доходность банковских депозитов может превысить 20% годовых. Например, вложение 1 млн рублей принесет инвестору более 200 тыс. рублей чистой прибыли за год.