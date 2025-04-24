Правительство РФ вдвое увеличит страховые выплаты по сберегательным сертификатам
Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 апреля заявил, что правительство намерено вдвое повысить лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.
«Рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которыми вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица либо индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше трех лет. Возмещение по ним составит 2 млн 800 тыс. рублей», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Он заявил, что предложенный инструмент заинтересует тех, «кто готов вкладывать и зарабатывать внутри своей страны».
Как указал премьер-министр, президент России Владимир Путин отмечал, что у людей должна быть возможность надежно инвестировать свои сбережения и при этом получать дополнительные доходы.
15 апреля сообщалось, что в России повысят страхование долгосрочных накоплений граждан. Средства на таких сертификатах сроком от трех лет будут страховать на сумму 2,8 млн рублей. Документ внес Минфин, 14 апреля его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.