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Политолог не исключил вероятность вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией

Политолог Волхонский: возможность конфликта Индии и Пакистана нельзя исключать
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Фото: TASS/EPA/SHAHZAIB AKBER
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Переход Индии и Пакистана к вооруженному конфликту нельзя исключать полностью. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Он напомнил, что за последние годы из-за непростых отношений между Индией и Пакистаном в регионе происходили теракты, которые, однако, не приводили к открытому военному противостоянию.

«Несмотря на те жесткие меры, которые Индия приняла против пакистанских граждан на своей территории и военных атташе посольствах, всё-таки пока нет указаний, что за терактами стоят непосредственно какие-либо государственные структуры Пакистана. Это была самостоятельно действующая группировка. Расследование покажет, кто именно за ней стоит, какие у нее были цели, потому что это очевидная совершенно провокация», — отметил Волхонский.

Кроме того, он усомнился в том, что заказчиками теракта являются государственные структуры Пакистана.

«Хотя в Индии, конечно, сильны антипакистанские настроения. Они сильны на разных уровнях, в том числе и во власти, поэтому полностью исключать возможность силового сценария развития я не могу», — заключил эксперт.

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22 апреля в Индии недалеко от города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. По сообщению News18 India, ответственность за нападение на себя взял «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

После этих событий Индия объявила о ряде дипломатических и визовых мер в отношении Пакистана. В частности, Нью-Дели приостановил действие Договора по водам Инда, запретил въезд для граждан Пакистана в страну и аннулировал выданные до этого визы. Также был закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари, военные советники посольства Пакистана были объявлены персонами нон грата.

24 апреля газета The New York Times сообщила, что эскалация отношений между двумя странами грозит новым конфликтом. В этот же день Пакистан объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации на фоне обострения отношения между странами после теракта под индийским городом Пахалгам. Также страна закрыла для Индии воздушное пространство. Кроме того, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели на теракт несправедливой и политически мотивированной.

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