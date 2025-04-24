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Фигурантам дела об экскурсии по Неглинке запросили от шести лет колонии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Государственное обвинение запросило сроки для организаторов смертельной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и Александра Кима. Об этом 24 апреля сообщает корреспондент «Известий» из Мещанского суда столицы.

Прокуратура попросила назначить Дубасу девять лет колонии общего режима и запрет заниматься экскурсиями на три года. Киму обвинитель запросил шесть лет колонии общего режима и запрет на администрирование сайтов на три года.

Инцидент произошел 20 августа 2023 года, когда экскурсовод проводил группу из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В этот момент начался сильный ливень, в результате которого коллектор затопило. Все восемь участников экскурсии, включая самого экскурсовода Константина Филиппова, трагически погибли. В Москве-реке нашли тела всех спустившихся в коллектор, в том числе двух подростков.

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Организаторов подземных экскурсий Дубаса и Кима заключили под стражу в августе 2023 года. Тогда же Басманный суд заочно арестовал гендиректора экскурсионного бюро «Авангард» Александра Лазовского, который тоже проходит обвиняемым по делу. Мужчина уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и был объявлен в розыск. В сентябре текущего года стало известно, что Ким и Дубас пытались скрыть следы преступления.

Следователи проводили обыски в офисах компаний, которые организовывали такие спуски под землю. Тогда выяснилось, что турфирма ООО «Спутник», которая организовала экскурсию, не была официально зарегистрирована. 18 октября стало известно, что расследование по этому делу завершено.

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