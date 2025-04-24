За минувшие сутки в России произошло 242 ДТП

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 242 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 23 и получили ранения 304 человека. Об этом 24 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 22 из погибших были пассажирами и водителями, уточнили в ведомстве.

В результате 64 ДТП, 31 из которых произошло на пешеходных переходах и 33 вне зоны их действия, погиб один пешеход, еще 71 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 19 детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, 11 из которых получили травмы на пешеходных переходах.

На дорогах России за минувшие сутки зарегистрировано 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 47 юных участников дорожного движения, в том числе 19 детей-пассажиров, шесть велосипедистов и два водителя мототранспорта. Погиб один школьник, управлявший мотоциклом без водительского удостоверения и мотошлема.

С участием автобусов зафиксировано 13 ДТП, в которых погибших нет, но 30 участникам дорожного движения, в числе которых 10 детей, потребовалась медицинская помощь. Причиной семи происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения водителями других транспортных средств.

В Петрозаводске в условиях снегопада водитель внедорожника при обгоне в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с городским автобусом, перевозившим 10 пассажиров. В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира автобуса оказались с травмами в больнице, а водитель и еще пять пассажиров автобуса с различными травмами направлены на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

В Севастополе водитель экскурсионного автобуса, следовавшего в один из крымских детских оздоровительных лагерей с 41 ребенком в возрасте 12–13 лет и четырьмя сопровождающими их взрослыми, столкнулся с двигавшимися впереди в попутном с ним направлении минивэном и кроссовером. В ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса.

В городе Мичуринске Тамбовской области водитель легкового автомобиля совершил наезд на четверых людей, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Все четверо пешеходов были госпитализированы.

В Иркутской области 15-летний мотоциклист не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП подросток погиб.

Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто- и мототранспортом без соответствующего на то права и навыков вождения.

«Помните, что отсутствие контроля за поведением и досугом детей, особенно в вечернее время, зачастую приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения. Кроме того, обращаем внимание родителей на административную ответственность за предоставление возможности управления мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что в Москве в результате ДТП пострадал космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук.