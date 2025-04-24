Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по Белгородской области
В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Мокрая Орловка Белгородской области погибла женщина. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Также, по словам Гладкова, атаки со стороны украинских боевиков по приграничью усилились.
Ранее, 23 апреля, в селе Крюково Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мужчина. Также ранения получили три человека, в том числе глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник.