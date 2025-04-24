Ковальчук указал на необходимость внедрения новых технологий в гражданскую сферу

Опыт производства и применения передовых отечественных технологий необходимо переносить из оборонной сферы в гражданскую. Об этом 24 апреля заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В ходе визита в Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) Ковальчуку продемонстрировали программируемый логический контроллер «Багет 2.0», который полностью производится в России. Он используется для автоматизации производственных процессов в разных сфера. Комплекс был разработан в Научно-исследовательском институте системных исследований (НИИСИ) Курчатовского института, а в ПетрГУ на его основе создают автоматизированные системы управления.

«Это всё развитие было сделано в основном для применения в оборонных технологиях. Всё семейство доверенных процессоров, контроллеров и вычислительных систем на их основе. Сегодня ключевой вопрос для нас — <…> это внедрение этих всех технологий, которые успешно используются на поле боя, в гражданскую [сферу], потому что нам надо перейти к доверенным средствам в критической инфраструктуре», — уточнил он.

Ковальчук подчеркнул, что использование иностранных технологий делает некоторые сферы уязвимыми. По его словам, необходимо создать полностью независимыми атомный и судовой комплекс России, а также сферу ЖКХ.

Ранее в этот день Ковальчук сообщил, что Курчатовский институт займется сертификацией материалов для ледоколов по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, в настоящее время специалисты разработали хладостойкие стали, выдерживающие температуры до –60 градусов, а также высокопрочные стали арктического класса с повышенной устойчивостью к коррозии и хрупким разрушениям.