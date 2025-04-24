Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Россия считает неоправданным и недопустимым удар США по нефтяному порту Рас-Иса в йеменской провинции Эль-Ходейда. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Что касается ударов Вооруженных сил США по нефтяному терминалу Рас-Иса в ночь на 18 апреля, то, по последним данным, они привели к гибели более 80 и ранению порядка 230 человек. Мы считаем такие действия ничем неоправданными и недопустимыми», — сказала Захарова.
Кроме того, она добавила, что Россия вместе с региональными партнерами продолжит энергичные усилия, чтобы обстановка в Йемене и вокруг него в скором времени нормализовалась.
Об уничтожении американской армией морского порта Рас-Иса, контролируемого хуситами, сообщалось 17 апреля. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».