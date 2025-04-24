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Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за жары

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Фото: РИА Новост/Илья Наймушин
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Синоптики спрогнозировали аномальную жару в ближайшие дни в Челябинской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, с 25 по 27 апреля среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Скорость порывов ветра составит 17 м/с. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

На всей территории Челябинской области в эти дни ожидаются дожди и грозы.

В Тюменской области на следующей неделе ожидаются затяжные дожди. В начале недели температура воздуха составит +17 градусов, но к середине недели похолодает до +4 градусов, по ночам возможны заморозки.

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