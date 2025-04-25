В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают совершенствование законодательства в сфере ЖКХ
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают совершенствование законодательства в сфере ЖКХ
25 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «ЖКХ-2030: стратегия развития».
О совершенствовании законодательства в сфере ЖКХ рассказывают:
— Сергей Креков, лидер общественного движения «ЯУправдом»;
— Лина Ткаченко, руководитель платформы «ОкРОН»;
— Андрей Иванов, глава некоммерческого Консорциума жителей;
— Ольга Ципилёва, заместитель председателя совета дома, уполномоченный по вопросам взаимодействия с государственными и коммерческими организациями;
— Дмитрий Моравецкий, председатель совета дома;
— Артур Хабаров, председатель совета дома;
— Сергей Полищук, председатель совета дома;
— Ирина Виноградова, председатель совета дома.