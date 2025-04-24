Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о предложении политика из Нидерландов послу Франции разделить Бельгию
Общество
Фигурантам дела об экскурсии по Неглинке запросили от шести лет колонии
Мир
В Молдавии обвинили власть в пренебрежении историей перед Днем Победы
Экономика
Инноваторы с начала года подали в Роспатент более 4 тыс. заявок на изобретения
Мир
Иран выразил готовность к переговорам с Европой по вопросу вокруг ядерной программы
Экономика
Эксперт усомнилась в целесообразности штрафов за аренду жилья без договора
Мир
Президент Польши признал необходимость уступок в переговорах со стороны Украины
Авто
За минувшие сутки в России произошло 242 ДТП
Мир
Украина с июля перейдет на стандарты напряжения ЕС в электросетях
Происшествия
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по Белгородской области
Общество
Суд приговорил к девяти годам заключения наемника ВСУ из Колумбии
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Мир
В МВФ заявили о возросших рисках для глобальной экономической стабильности
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Общество
Выплату участников СВО предложили распространить на выполняющих задачи КТО бойцов
Мир
AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Авто
Audi лишилась «колец» специально для Китая

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят совершенствование законодательства в сфере ЖКХ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

25 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «ЖКХ-2030: стратегия развития».

О совершенствовании законодательства в сфере ЖКХ расскажут:

-Сергей Креков, лидер общественного движения «ЯУправдом»;

-Лина Ткаченко, руководитель платформы «ОкРОН»;

-Андрей Иванов, глава некоммерческого Консорциума жителей;

-Ольга Ципилёва, заместитель председателя совета дома, уполномоченный по вопросам взаимодействия с государственными и коммерческими организациями;

-Дмитрий Моравецкий, председатель совета дома;

-Артур Хабаров, председатель совета дома;

-Сергей Полищук, председатель совета дома;

-Ирина Виноградова, председатель совета дома.

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025