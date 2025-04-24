В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят совершенствование законодательства в сфере ЖКХ
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят совершенствование законодательства в сфере ЖКХ
25 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «ЖКХ-2030: стратегия развития».
О совершенствовании законодательства в сфере ЖКХ расскажут:
-Сергей Креков, лидер общественного движения «ЯУправдом»;
-Лина Ткаченко, руководитель платформы «ОкРОН»;
-Андрей Иванов, глава некоммерческого Консорциума жителей;
-Ольга Ципилёва, заместитель председателя совета дома, уполномоченный по вопросам взаимодействия с государственными и коммерческими организациями;
-Дмитрий Моравецкий, председатель совета дома;
-Артур Хабаров, председатель совета дома;
-Сергей Полищук, председатель совета дома;
-Ирина Виноградова, председатель совета дома.
Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.