ВСУ потеряли более 150 военных за сутки на курском направлении
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 150 боевиков на курском направлении. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», — указано в сообщении.
В ходе наступательных действий группировка войск «Север» уничтожила несколько бригад ВСУ в районах Горналь и Олешня. Кроме того, Вооруженным силам России (ВС РФ) удалось поразить живую силу и технику противника в Сумской области.
Уточняется, что за все время боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении более 75 тыс. военных, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров.
Ранее в этот же день Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пунктов размещения личного состава ВСУ в Сумской области. Объекты противника выявили в населенном пункте Новодмитровка. Удар наносился средствами авиационного поражения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.