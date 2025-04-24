Константин Ушаков стал главным тренером женской сборной России по волейболу
Константина Ушакова утвердили главным тренером женской сборной России по волейболу до 2028 года. Соответствующая информация была опубликована на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Ушаков подчеркнул, что давно мечтал вновь возглавить сборную России.
«Относительно планов, хотелось бы поскорее собраться, познакомиться со всеми игроками и начать работу», — приводятся его слова в публикации.
Константин Ушаков уже тренировал сборную РФ в 2017 году. До этого он работал в тренерских штабах Владимира Кузюткина и Юрия Маричева.
21 апреля сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике. Она проработала 10 лет.