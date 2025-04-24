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Россиянам предложат новые банковские сервисы самозапретов от мошенников

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Фото: Пресс-служба ВТБ
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ВТБ запускает новые сервисы самозапретов, которые призваны помочь в борьбе с мошенниками. Как рассказали в пресс-службе банка, в мае-июне у клиентов появится возможность самостоятельно накладывать ограничения на ключевые функции «ВТБ Онлайн».

Речь идет об оформлении потребкредитов, досрочном снятии денег со вклада и установке запрета или лимитов на переводы и платежи. Например, самозапрет на досрочное закрытие вклада не позволит вывести деньги онлайн, однако клиент сможет сделать это лично в отделении банка.

«Основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций — например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», — отметил глава розницы ВТБ Георгий Горшков.

В марте самозапреты были внедрены на операции по QR в банкоматах.

Согласно результатам опроса банка, больше половины россиян сообщили, что установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада и крупные покупки в магазинах.

Опрос проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

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