Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами в космос. Об этом 24 апреля сообщило Центральное телевидение Китая, которое вело прямую трансляцию.

В составе экипажа три тайконавта: Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. До октября команда будет работать в орбитальной лаборатории.

Запуск состоялся в 12:17 мск в национальный День космонавтики в КНР. Экипаж сменит пробывшую на станции «Тяньгун» полгода команду предшествующей миссии «Шэньчжоу-19».

19 апреля на севере Китая в провинции Шаньси запустили шесть новых спутников Shiyan-27 в целях исследования космоса. Это стал 570-й полет в космос для серии ракет Long March-6.