Песков заявил об отсутствии точной даты послания Путина Федеральному собранию

Дата проведения ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию страны пока не определена. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, дата послания сдвигается по срокам в связи с рабочим графиком Путина.

«Президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки. Пока дата не определена. Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», — сказал Песков на брифинге.

Песков 18 февраля заявил, что послание президента РФ Федеральному собранию не будет связано с переговорами с США, поскольку это главным образом внутриполитическое событие.

В 2024 году послание Путина Федеральному собранию состоялось 29 февраля. В нем президент указал на невозможность построения прочного миропорядка без суверенной России. Он отмечал, что в этой связи Москва стремится к объединению усилий мирового большинства.