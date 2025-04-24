Иностранные участники ПМЭФ-2025 смогут оформить визу по упрощенной процедуре

Иностранные гости Петербургского международного экономического форума 2025 года, не пользующиеся безвизовым режимом с Российской Федерацией, смогут оформить визу по упрощенной процедуре.

Приглашение, необходимое для получения российской визы, можно сформировать в едином личном кабинете участника на официальном сайте форума. На основании этого документа в консульских учреждениях России за рубежом действует ускоренный формат выдачи виз.

Кроме того, граждане 64 иностранных государств имеют возможность оформить электронную визу через портал Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Подробная информация о правилах въезда на территорию России и порядке оформления виз доступна на сайте форума в разделе «Визовая поддержка».

Также на сайте размещены сведения, которые помогут участникам спланировать свое пребывание в Санкт-Петербурге, в том числе рекомендации по гостиничному размещению и аренде транспорта.

Петербургский международный экономический форум состоится 18–21 июня 2025 года.