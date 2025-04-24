Ковальчук анонсировал сертификацию материалов для ледоколов в Курчатовском институте

Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» займется сертификацией материалов для ледоколов по поручению президента России Владимира Путина. Об этом 24 апреля заявил президент центра Михаил Ковальчук во время выступления на конференции «Экологические проблемы арктических территорий».

По его словам, в настоящее время специалисты разработали хладостойкие стали, выдерживающие температуры до –60 градусов, а также высокопрочные стали арктического класса с повышенной устойчивостью к коррозии и хрупким разрушениям.

21 февраля Ковальчук указал на преимущество России в области атомного ледокольного флота. Он напомнил, что РФ постоянно работает в Арктическом регионе. Кроме того, у российского государства самое большое население в этой зоне — почти 2 млн человек.