СМИ узнали о призыве Британии сблизить позицию Украины с США по конфликту

На встрече в Лондоне британская делегация пыталась убедить Украину сблизить свои позиции с США по урегулированию конфликта. Об этом 24 апреля сообщила газета The Telegraph.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном», — говорится в материале.

При этом чиновники полагают, что Соединенные Штаты могут не быть участниками переговорного процесса, если американская сторона не увидит «явного прогресса» от действий Украины.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Также американский лидер выразил надежду, что у российской и украинской сторон получится договориться.

В тот же день министры иностранных дел Франции и Германии отложили встречу в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИДов, однако отменил свою поездку после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.