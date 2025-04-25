В МИЦ «Известия» обсудили всероссийский авиационный конкурс «Взлетная полоса»
25 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, посвященная всероссийскому авиационному конкурсу «Взлетная полоса».
О популяризации профессии пилота, важности привлечения внимания к гражданской авиации, а также об итогах конкурса «Взлетная полоса» рассказывают:
-Леонид Якубович, народный артист России, авиатор;
-Дмитрий Кудряшов, клинический психолог, специалист по борьбе с аэрофобией;
-Алексей Кочемасов, пилот, популяризатор авиации;
-Иван Увенков, генеральный директор Dream Aero.