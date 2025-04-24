В Чите создадут атлас проблемных зон

В Чите создадут карту проблемных зон, ее разработкой займутся главы районов города. Такое поручение дал глава городской думы Евгений Ярилов, сообщает корреспондент ИА ChitaMedia в четверг, 24 апреля.

«Главой города разработаны методические рекомендации по составлению карт и атласов. В настоящее время работа ведется администрациями районов совместно с советами общественной структуры», — сказал председатель гордумы на отчете перед депутатами.

Ярилов также отметил позитивную работу советов общественности, которые подготовили более 400 предложений для работы администрации на 2025–2029 годы.

Ранее сообщалось, что власти Забайкалья займутся снижением числа алкоголиков в регионе. Для этого будет создана межведомственная комиссия, в нее войдут все ведомства и организации, которые будут работать в данном направлении.