Офтальмолог предупредил об опасности неправильного ношения контактных линз

Ношение линз во время простуды может быть крайне опасным. В последние годы значительно увеличилось количество пациентов с воспалительными заболеваниями глаз и язвами роговицы, вызванными неправильным уходом за линзами. О серьезных осложнениях, которые могут возникнуть при нарушении правил использования контактных линз, 25 апреля «Известиям» рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ираклий Бехорашвили.

Он отметил, что особую опасность представляет ношение линз во время простудных заболеваний. Вирусы и бактерии легко проникают в ткани роговицы, провоцируя развитие кератита и язвенных поражений. Не менее серьезные последствия вызывает пренебрежение гигиеной: многие люди забывают мыть руки, перед тем как надеть или снять линзы, что приводит к занесению инфекции.

«Использование просроченных линз и растворов, а также контейнеры, в которых хранят контактные линзы, тоже запрещено. Линзы имеют срок эксплуатации: однодневные, двухнедельные, месячные, и его нарушение чревато размножением бактерий, а также потерей их свойств», — предупредил Бехорашвили.

Он уточнил, что то же самое касается и растворов: со временем они теряют дезинфицирующие свойства, а некоторые даже вызывают аллергические реакции. Кроме того, не реже раза в месяц необходимо менять, а не мыть мылом и прочими средствами контейнеры, иначе в них могут размножаться бактерии.

Врач категорически не рекомендует хранить линзы в обычной воде, которая является идеальной средой для размножения микробов. Особое внимание специалист уделил опасности сна в контактных линзах, потому что это часто приводит к воспалению роговицы.

Среди других факторов, влияющих на ухудшение зрения, офтальмолог назвал травмы глаза и головы, хронические заболевания, например сахарный диабет, гипертонию, а также длительное использование гаджетов, провоцирующее синдром сухого глаза и развитие близорукости у детей.

Врач объяснил, что современная офтальмология предлагает эффективные методы коррекции зрения, включая лазерные операции с минимальным риском осложнений (менее 1%). Однако перед диагностикой для последующего хирургического вмешательства необходимо отказаться от ношения линз как минимум на месяц для получения точных результатов.

Бехорашвили призвал не игнорировать тревожные симптомы: покраснение, боль, снижение остроты зрения, светобоязнь или ощущение инородного тела в глазу. При появлении таких признаков ни в коем случае нельзя снова надевать линзу, потому что это может усугубить повреждение роговицы.

Особую осторожность специалист рекомендует проявлять при ощущении, будто линза свернулась под веком. В 85–90% случаев линза уже выпала, а дискомфорт вызван травмой роговицы. Попытки самостоятельно «извлечь» несуществующую линзу могут привести к дополнительным повреждениям.

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