Захарова указала на недоговороспособность Киева из-за слов Зеленского о Крыме

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российской территорией вновь указывает на недоговороспособность Киева. Об этом 24 апреля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинский лидер сорвал лондонский раунд консультаций по урегулированию конфликта, тем самым подтвердив намерение «торпедировать» наметившийся мирный процесс.

Захарова напомнила, что недавно Зеленский заявил о непризнании Крыма российской территорий и демонстративно изъявил желание вести переговоры только о потенциальном прекращении огня.

«Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца, не считаясь ни с какими жертвами», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Накануне сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. По данным The Washington Post, представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

Тогда же, 23 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.