Украинский депутат рассказала о поборах командиров ВСУ с солдат и отмывании средств

Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирают деньги с военнослужащих. Об этом 24 апреля заявила украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход.

«Совсем глупые, на карточку собирали деньги — жен, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее — наличными собирают», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Откровенно».

Также Скороход добавила, что полученные путем поборов деньги командиры тратят на покупку домов или даже АЗС, где продают украденное у армии топливо.

«Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. <…> АЗС — это, кстати, популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге», — уточнила депутат.

Это не первый случай поборов командиров воинских частей украинской армии с солдат. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило 23 января, что более 50 человек уклонялись от службы за взятки руководству ВСУ. Подобные махинации нанесли ущерб государству более чем на 3 млн гривен.