Voyah представил в Шанхае обновленный кроссовер Free

Китайский автопроизводитель Voyah презентовал на международном мотор-шоу в Шанхае модернизированный кроссовер Free. Об этом 24 апреля сообщает с автосалона корреспондент «Известий».

Voyah Free получил легкие изменения в экстерьере. К примеру, были переработаны решетка радиатора, передний бампер и колесные диски. Однако главной особенностью обновленной модели стало внедрение системы автономного вождения ADS 4.0 от компании Huawei, а также «цифровой кокпит» Harmony Space 5. Силовая установка осталась прежней.

В России кроссовер Voyah Free является самой популярной моделью марки и представлен в нескольких модификациях, в том числе Sport, которая несколько легче обычной версии автомобиля и имеет увеличенный до 1 тыс. км запас хода. Не исключено, что в перспективе обновленный кроссовер будет поставляться и на российский рынок.

В конце января стало известно, что выпуск автомобилей Voyah начался в России на заводе — предприятии «Моторинвест» в Липецкой области.