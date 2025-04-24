Двое мирных жителей пострадали в ЛНР при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате пострадали два мирных жителя. Об этом 24 апреля сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы для нанесения ударов по гражданским сооружениям Кременной и Кременского района в ЛНР», — написал он в Telegram-канале.

Мирошник отметил, что два жителя пострадали из-за атак украинских дронов. В настоящее время они госпитализированы, состояние одной раненой медики оценивают как тяжелое.

Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ четверо мирных жителей получили ранения в городе Лисичанске ЛНР. Уточнялось, что пожилая женщина и две девятилетние девочки-близнецы в тяжелом состоянии. Кроме того, также пострадала мирная жительница, которая находилась в машине в момент обстрела. Она получила легкие ранения.