Недовольный шумной компанией житель Подольска застрелил женщину

Возле дома по улице Железнодорожной в городском округе Подольск недовольный шумом пьяной компании житель застрелил женщину. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Об этом 24 апреля сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.

«Установлено, что ночью компания из [четырех] человек, среди которых была и потерпевшая, распивала во дворе дома спиртное. Житель дома, недовольный шумом, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел на улицу», — говорится на сайте ведомства.

Согласно информации следствия, во время конфликта у мужчины попытались отнять оружие, в ходе этого произошел выстрел. Уточняется, что после случившегося жителя дома избили. На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении с множественными переломами.

Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого самодельное огнестрельное оружие. Они также нашли у него две гильзы, упаковку с патронами. Следствие продолжает проверку по факту инцидента.

21 апреля сообщалось, что на севере Москвы по подозрению в убийстве своего знакомого задержали мужчину. Согласно информации следствия, он нанес не менее одного колото-резаного ранения в области шеи приятелю из-за личной неприязни. В результате пострадавший скончался на месте.